Abolita la tassa di emissione di 20 euro dell'AltoAdigePass

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAG - Con la modifica della delibera sul sistema tariffario approvata dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore alla Mobilità, Daniel Alfreider, è stata abolita la tassa di emissione dell'AltoAdigePass. Con l'abolizione della tassa di emissione è stato superato l'ultimo ostacolo fisico per rendere l'AltoAdigePass liberamente accessibile a tutti.

Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Provincia nel Piano Clima Alto Adige 2040, è necessario decarbonizzare il settore dei trasporti e aumentare la quota di trasporto pubblico. Una misura per raggiungere questo obiettivo è la rimozione delle barriere e la facilità di accesso al trasporto pubblico.

Analogamente all'Alto Adige Guest Pass, che offre ai turisti un accesso a bassa soglia al trasporto pubblico, il rilascio gratuito dell'AltoAdigePass (che comprende l'EuregioFamilyPass, che per sua natura è un AltoAdigePass a condizioni speciali, nonché il BusinessPass e l'Abo+ estivo) dovrebbe rimuovere anche un'importante barriera psicologica all'uso del trasporto pubblico.

Finora, per chi utilizzava il sistema di trasporto pubblico solo poche volte l'anno un biglietto singolo era di solito più conveniente a causa della spesa una tantum di 20 euro per l'AltoAdigePass. "In pratica, la lunga ricerca di un biglietto può allontanare questo gruppo di utenti dal sistema di trasporto pubblico. Grazie a questa misura, ci aspettiamo un aumento del numero di persone che sono in possesso di un biglietto e che quindi possono utilizzare spontaneamente il trasporto pubblico senza doversi preoccupare di trovare il biglietto", spiega l'assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider.

La tassa per il rilascio di un duplicato (in caso di smarrimento, ecc.), invece, rimane in vigore. Come in precedenza, si applica la regola dell'avviamento interno, secondo la quale un pass usurato che è stato ovviamente utilizzato per anni e che continua a essere utilizzato sarà sostituito gratuitamente. Rimane anche la tassa di 20 euro per l'Abo+: in questo caso non si tratta di una tassa di emissione una tantum, ma del prezzo dell'abbonamento annuale. (ANSA).