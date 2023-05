A Bressanone il festival dell'acqua e della luce

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAG - Dal centro storico di Bressanone all'Abbazia di Novacella, fino al Forte di Fortezza: sono le tre sedi del Bressanone Water Light Festival, che viene inaugurato oggi, alle 17, ed offrirà, fino al 21 maggio, lo spettacolo della creazione artistica, ma anche l'occasione di riflettere sugli aspetti ecologici, economici e sociali intorno all'acqua ed alla luce.

Il centro storico di Bressanone, con quasi 900 anni di storia, fa da cornice a dieci installazioni artistiche: artisti locali e internazionali, come Stefano Cagol, Filip Roca o Siegrun Appelt, hanno trasformato fontane e tesori culturali in una galleria a cielo aperto con le loro idee creative, realizzando, sotto il motto "L'acqua è vita - la luce è arte", un percorso artistico collegato da una linea blu lunga più di 3 km.

All'Abbazia di Novacella si tiene, invece, il "Water Light Lab" che comprende un programma espositivo internazionale e un laboratorio in cui l'attenzione è rivolta alla ricerca, all'innovazione e alle prospettive future.

Al Forte di Fortezza, in collaborazione con Museion, vengono esposte opere che affrontano i temi della luce e dell'acqua in modi diversi. Nella fortezza sono collocate in un nuovo contesto e le sale espositive sono situate direttamente sul bacino idrico, collegate da un ponte galleggiante sull'acqua. (ANSA).