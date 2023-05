Tunnel Brennero: i costi superano la soglia dei 10 miliardi

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAG - Ha raggiunto i 10,5 miliardi di euro il costo a vita intera della Galleria di base del Brennero.

La previsione è stata aggiornata da Bbt Se e, spiega una nota, "deriva principalmente dai forti incrementi dei prezzi dei materiali e dell'energia nel settore delle costruzioni registrati".

La stima dei costi (dagli originari 9,6 miliardi secondo il metodo di calcolo austriaco e dagli 8,8 miliardi secondo il metodo di calcolo italiano), prosegue la nota, "è stata calcolata sulla base di un'inflazione sviluppata congiuntamente (Austria-Italia) specificamente per il progetto Bbt, pertanto esiste attualmente un'unica stima dei costi congiunta".

Nel dettaglio, spiega ancora Bbt Se, "il costo base aggiornato per la realizzazione dell'opera, comprensivo dell'attrezzaggio ferroviario, risulta pari a 8,54 miliardi di euro (base prezzi 1 gennaio 2023); i costi previsti per i rischi ammontano a 1,092 miliardi di euro; 903 milioni di euro sono previsti per l'adeguamento monetario preventivo, ovvero l'inflazione futura presunta per i costi ancora da sostenere".

A seguito dell'approvazione dell'aggiornamento dei costi globali del progetto, sono state avviate le procedure per il rifinanziamento della Galleria di base del Brennero. (ANSA).