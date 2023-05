Morta con kit suicidio, Procura indaga per istigazione

(ANSA) - TRENTO, 03 MAG - La Procura di Trento indaga per istigazione al suicidio sul caso della donna di 63 anni residente in Trentino che si sarebbe tolta la vita usando un kit per il suicidio acquistato online. Lo apprende l'ANSA da fonti investigative. Al momento il fascicolo è a carico di ignoti.

I fatti risalgono allo scorso 4 aprile. A casa della donna sono intervenuti i carabinieri di Borgo Valsugana che hanno raccolto i reperti e hanno informato l'autorità giudiziaria.

