Lago di Resia restituisce la carcassa di un'automobile

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAG - Il lago di Resia, il cui livello attualmente è ai suoi minimi storici a causa di lavori, ha restituito la carcassa di un'automobile. La Volkswagen Golf di seconda serie è stata notata poco sotto la superficie dell'acqua ed è stata recuperata dai vigili del fuoco con l'aiuto di un escavatore. Visto il modello datato (la Golf 2 fu prodotta dal 1983 al 1992) e il cattivo stato di conservazione si suppone che la vettura sia finita in acqua molti anni fa. Al momento le forze dell'ordine stanno indagando per risalire all'ultimo proprietario e alle circostanze per le quali è finita nel lago.

