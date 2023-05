Tunnel Brennero: fresa Lilia inizia scavo da Ahrental verso sud

(ANSA) - BOLZANO, 02 MAG - A partire da oggi, nel lotto di costruzione della Galleria di base del Brennero "H41- Gola del Sill-Pfons", in Austria, i minatori hanno avviato la fresa (TBM) "Lilia" per cominciare lo scavo della galleria principale est da Ahrental in direzione sud.

La TBM, partendo dal camerone di montaggio ad Ahrental, che si trova a poco meno di 1.000 metri al di sotto del piano campagna, completerà il tratto di galleria lungo circa 8,1 chilometri fino al territorio del comune di Navis.

Il diametro della testa della fresa "Lilia" è di 10,4 metri e la fresa misura circa 160 metri in lunghezza, compresa la struttura a traino. Il peso della fresa ammonta a circa 2.420 tonnellate. Solo il montaggio il loco è durato tre mesi.

La seconda fresa "Ida", che scaverà la galleria principale ovest da Ahrental verso sud, comincerà a metà giugno 2023.

In questa giornata è stato anche posato il primo anello di conci, formato da sei conci. I conci per il lotto di costruzione H41- Gola del Sill-Pfons vengono fabbricati nel nuovo capannone in prossimità dell'area di cantiere esistente. In totale, nei prossimi 2 anni e mezzo, verranno prodotti circa 51.000 conci solo per questo lotto di costruzione. La produzione dei conci il loco non ha solo vantaggi dal punto di vista logistico, ma anche ambientali poiché evita circa 27.000 trasporti tramite camion di conci al cantiere. (ANSA).