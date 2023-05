Meloni, con Austria soluzione condivisa per il traffico pesante

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "Ci sono questioni aperte, come il traffico pesante in Austria. Lavoriamo per una soluzione condivisa, e sono contenta delle aperture espressa dal Cancelliere". Lo afferma la premier Giorgia Meloni a fianco del Cancelliere della Repubblica d'Austria, Karl Nehammer. "Le nostre relazioni commerciali sono in crescita. Intedniamo inmtensificare queste infrastrutture. Sul tema dell'energia dobbiamo guardare avanti". (ANSA).