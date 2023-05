Covid: ordinanza di Kompatscher sull'uso delle mascherine

(ANSA) - BOLZANO, 02 MAG - Per tener conto delle caratteristiche delle strutture sociosanitarie presenti sul territorio altoatesino, il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha recepito con propria ordinanza quella del ministro della salute sull'uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

L'ordinanza di Kompatscher stabilisce l'obbligo d'indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse.

L'obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie vige anche nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali (RSsaA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, negli ambiti e nelle situazioni che vengono definite a rischio dal direttore medico della struttura.

Negli altri reparti delle strutture sanitarie, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle direzioni sanitarie, che possono disporne l'uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. (ANSA).