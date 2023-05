Giovane operaio forestale morto in un canalone in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 APR - Questa mattina è stato rinvenuto in un canalone in località Töllgraben, a circa 1.000 metri di quota, sui monti sopra Parcines, in Alto Adige, il corpo di un giovane 20enne operaio forestale. Ieri sera il giovane non era rincasato e da stamattina all'alba il Soccorso alpino e la Guardia di finanza lo stavano cercando. Ad individuarlo è stato l'equipaggio dell'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites. Dalle prime informazioni si esclude l'incidente sul lavoro, si pensa invece che il giovane, la cui salma è stata recuperata con il verricello, sia scivolato accidentalmente precipitando nel canalone. (ANSA).