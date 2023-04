Giunta Bolzano approva il rendiconto, avanzo da 250 milioni

(ANSA) - BOLZANO, 29 APR - La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato il rendiconto 2022. La metà dell'avanzo d'amministrazione 2022 compenserà l'inflazione nel servizio pubblico. "Come datore di lavoro la Provincia ha una responsabilità nei confronti dei suoi dipendenti", commenta il governatore Arno Kompatscher in una nota.

Il "Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2022" è la base per l'assestamento di bilancio. Venerdì 28 aprile, in una seduta straordinaria, la Giunta provinciale ha approvato il disegno di legge presentato dal presidente Arno Kompatscher. Una delle componenti di questo documento è il risultato di amministrazione disponibile, ovvero l'avanzo di amministrazione. I fondi in esso contenuti potranno essere riutilizzati dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio da parte del Consiglio provinciale, in estate.

Secondo il documento approvato ieri, circa 250 milioni di euro sono disponibili come avanzo di amministrazione dall'esercizio finanziario 2022. "La metà di questi, cioè 125 milioni di euro, sarà utilizzata per compensare l'inflazione nel servizio pubblico. Come datore di lavoro, la Provincia ha una responsabilità nei confronti dei suoi dipendenti, in questi tempi difficili", afferma il presidente Arno Kompatscher. Questi fondi saranno messi a disposizione per i negoziati in corso sul nuovo contratto d'intercomparto. Tra le misure che verranno adottate in questo contesto c'è il pagamento di un'una-tantum.

Questa sarà versata in autunno ai dipendenti dell'Amministrazione provinciale, del settore scolastico e dell'Azienda Sanitaria per un importo pari a una mensilità aggiuntiva.

"Questa misura fa parte di un pacchetto complessivo che è attualmente in fase di negoziazione. Nell'interesse dei dipendenti, è ora importante condurre a termine le trattative in tempi brevi, in modo che l'Amministrazione provinciale possa continuare a svilupparsi come un datore di lavoro attraente, con posti di lavoro sicuri", sottolinea Kompatscher, competente per il Personale e le Finanze in seno alla Giunta provinciale.

(ANSA).