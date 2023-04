Bolzano, getta dalla finestra la batteria in fiamme

(ANSA) - BOLZANO, 29 APR - Una batteria agli ioni di litio ha preso fuoco oggi a Bolzano mentre veniva maneggiata dal proprietario, che per liberarsene l'ha gettata in fiamme dalla finestra del primo piano della sua casa in via Piacenza e l'ha poi spenta utilizzando la pompa da giardino. I vigili del Fuoco di Bolzano, intervenuti sul posto, hanno poi recuperato la batteria e l'hanno immersa ancora calda in un secchio d'acqua per evitare che prendesse nuovamente fuoco. (ANSA).