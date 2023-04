Scontro tra motorino e furgone a Spiazzo, in ospedale 17enne

(ANSA) - TRENTO, 28 APR - Un ragazzo di 17 anni è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito a un incidente stradale a Spiazzo, in Trentino. Dalle prime informazoni, il giovane, alla guida di un motorino, è rimasto ferito in seguito a uno scontro con un furgone.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con l'eliambulanza, i vigili del fuoco della zona e i carabinieri. (ANSA).