Gruppo Dolomiti energia, +58% dei ricavi nel 2022, a 3,3 mld

(ANSA) - TRENTO, 28 APR - L'assemblea dei soci di Dolomiti energia holding spa ha approvato il bilancio civilistico e consolidato dell'esercizio 2022. Il documento - informa il gruppo - registra dei ricavi consolidati a 3.354.000.000 di euro (+53,7% rispetto al 2021) e un margine operativo lordo (Ebitda) a 196,5 milioni di euro (-5%).

Risultato operativo consolidato (Ebit) è pari a 118,5 milioni di euro (-18,1%), mentre il risultato di esercizio consolidato ammonta a 8,7 milioni di euro (-90,3%). L'indebitamento finanziario netto è di 642,8 milioni di euro (-7,7%); il carico fiscale sale a 84,9 milioni (9 nel 2021), a fronte di un tax rate al 77,7%.

La produzione idroelettrica è pari a 2,3 miliardi di kWh, in forte diminuzione rispetto ai 3,9 miliardi di kWh del 2021 e alle medie storiche a causa della siccità; la produzione termoelettrica ha generato 83 milioni di kWh (74 milioni di kWh nel 2021). Il gruppo ha distribuito 2,6 miliardi di kWh (2,6 miliardi di kWh nel 2021) e 291,4 milioni di metri cubi di gas.

I quantitativi di acqua immessi nella rete sono risultati pari a 27,4 milioni di metri cubi, per un totale di 76.967 utenze.

L'assemblea ha approvato la distribuzione dei dividendi relativi al 2022 che ammontano complessivamente a 23 milioni di euro, che in gran parte andranno a beneficio della collettività, per un valore di 0,06 euro per azione (0,10 nel 2021).

Il perimetro del gruppo include, oltre alla capogruppo, comprende le controllate Dolomiti energia solutions srl, Novareti spa, Dolomiti ambiente srl, Dolomiti energia trading spa, Dolomiti energia spa, Set distribuzione spa, Hydro Dolomiti energia srl, Dolomiti gnl sr srl, Dolomiti energia hydro power srl e Dolomiti Edison Energy srl, oltre alle società partecipate. (ANSA).