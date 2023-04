Violenza per debito di droga, arrestato 18enne a Vallelaghi

(ANSA) - TRENTO, 27 APR - I carabinieri di Vallelaghi, in Trentino, hanno arrestato un ragazzo poco più che maggiorenne destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per spaccio di stupefacente e lesioni aggravate. Il giovane - informa l'arma - avrebbe ceduto a inizio mese 87 grammi di hashish ad un diciassettenne di sua conoscenza, incaricandolo di venderli e di consegnargli quanto guadagnato.

I militari, tuttavia, sono riusciti a sequestrare la droga prima che venisse immessa nel mercato. Il 18enne - a quanto emerso dall'attività investigativa - avrebbe comunque tentato di ottenere il saldo del debito, minacciando il minore sui social e aggredendolo fisicamente.

A seguito dell'episodio, il Gip di Trento ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il ragazzo è stato trasferito nel carcere di Spini. Dovrà rispondere di spaccio di stupefacente e aggressione. (ANSA).