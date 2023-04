Twenty: il Tar bacchetta Provincia e Comune

(ANSA) - BOLZANO, 27 APR - Il Tar di Bolzano scrive un nuovo capitolo nella vicenda del centro commerciale Twenty. I giudici amministrativi hanno, infatti, accolto un nuovo ricorso presentato da Aspiag a seguito della decisione di Provincia e del Comune di Bolzano di non eseguire subito la sentenza con cui il Consiglio di Stato, lo scorso ottobre, aveva annullato le autorizzazioni che hanno consentito l'ampliamento del centro.

Nel ricorso, presentato nel febbraio scorso, si contestava anche la decisione della Provincia di bandire una nuova gara per sanare la situazione.

Nella sentenza si afferma che l'amministrazione "tradisce il chiaro intento di conservare la situazione abusiva venutasi a creare in virtù degli atti annullati, in frontale contrasto con i principi di selezione trasparente, aperta ed equa tra più concorrenti, sanciti dalla pronuncia da ottemperare".

Sarebbe, però, esclusa la possibilità di una chiusura immediata del centro commerciale, mentre si stabilisce che la nuova gara per l'individuazione del nuovo centro commerciale, da cui potrebbe essere esclusa l'area del Twenty, andrà bandita entro 90 giorni.

"Siamo disposti a sederci intorno ad un tavolo per trovare una soluzione che vada bene a tutti - ha dichiarato all'Ansa Diego Andolfato, direttore sviluppo di Aspiag - Non vogliamo far chiudere il Twenty, ma poter sviluppare i nostri progetti.

Proseguire sulla strada del contenzioso non porta da nessuna parte". (ANSA).