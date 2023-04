Rovereto ospiterà l'edizione 2023 del Wired Next Festival

(ANSA) - ROVERETO, 27 APR - Approda a Rovereto il 6 e 7 maggio il Wired Next Festival, un evento dedicato all'innovazione e all'impatto delle tecnologie digitali.

L'edizione 2023 dell'iniziativa, a dieci anni dalla nascita, è dedicata a come il Paese sta costruendo il proprio futuro, mettendo al centro i territori e la loro capacità di connettersi con il mondo.

Le due giornate - presentate in conferenza stampa - ospiteranno incontri, mostre, spettacoli e lavoratori aperti al pubblico. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Provincia di Trento, Trentino marketing, Trentino sviluppo, Università di Trento e il Comune di Rovereto.

"Si tratta di una due giorni che vedrà i palazzi di Rovereto aprirsi a giovani e a chi è appassionato di innovazione. Il nostro scopo è far conoscere un sistema di eccellenza e mostrare il capitale umano e di un territorio che lavora per affacciarsi sempre più ad un orizzonte nazionale e internazionale. Sarà una grande occasione per i giovani, per informarsi e iniziare a costruire il proprio futuro ", ha detto l'assessore allo sviluppo economico della Provincia di Trento, Achille Spinelli.

L'evento prevede la partecipazione di 106 ospiti, tra scienziati, economisti, imprenditori, artisti, professionisti della comunicazione e intellettuali. Gli appuntamenti all'interno del festival sono 97, mentre 16 gli enti del territorio trentino coinvolti. "Il festival si concentrerà su due temi: le eccellenze de mostro Paese e il rapporto tra l'innovazione è il territorio. Il Trentino è un luogo ricco di innovazione e il nostro festival ben si integra con tutte le attività che i soggetti pubblici e privati di questi territori stanno portando avanti", ha precisato il direttore di Wired Italia, Federico Ferrazza.

Tra gli ospiti attesi vi sono la presidente di Signal foundation, Meredith Whittaker, la direttrice di Novaja Gazeta, Ekaterina Glikmann, l'ex ministro dell'istruzione, Francesco Profumo, l'ex presidente di Asi, Roberto Battiston, il direttore del Cimec, Giorgio Vallortigara, è il componente del colleggio del Garante per la protezione dei dati personali, Guido Scorza.

Il festival vedrà esponenti nazionali e internazionali alternarsi sui cinque palcoscenici per discutere di cultura, politica locale, evoluzione tecnologica e processi di innovazione. Tra le tante attività, è prevista un'area videogame, un laboratorio di stampa e scanner 3d è uno dedicato ai robot umanoidi. Si potrà inoltre scoprire il funzionamento di un auto da corsa elettrica o testare applicazioni immersive per l'apprendimento.

"Un festival che accogliamo con grande entusiasmo.

L'innovazione ha mosso tante energie nel corso degli ultimi anni, anche come amministrazione abbiamo cercato diversi modi di interpretare il futuro sul nostro territorio. Con questo festival facciamo un salto nel futuro", ha detto l'assessore Micol Cossali, del Comune di Rovereto .

Gli appuntamenti si terranno al Teatro Zandonai, negli spazi espositivi di corso Bettini e via Roma, presso il Palazzo ex scuole Damiano Chiesa, al Planetario, a Palazzo del Bene e a Palazzo Malfatti.