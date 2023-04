Orf: David Runer assume la direzione di Südtirol heute

(ANSA) - BOLZANO, 27 APR - David Runer assume la direzione di "Südtirol heute" a maggio. Su proposta della direttrice di Orf Tirol Esther Mitterstieler, il direttore generale dell'Orf Roland Weißmann ha nominato il 38enne altoatesino David Runer caporedattore della redazione di Bolzano. Recentemente, Markus Kerschbamer era stato incaricato ad interim alla guida della redazione di Bolzano dopo che Manuela Vontavon si era dimessa su sua richiesta a marzo, così l'Orf in una nota.

Il nuovo caporedattore non è nuovo ai telespettatori in Alto Adige. David Runer è stato moderatore, capo servizio e redattore di Südtirol heute dal 2010 al 2018. In seguito è stato caporedattore della redazione in Tirolo. "Il programma Südtirol heute ha un grande pubblico in tutta l'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, al quale continueremo a fornire le migliori informazioni, retroscena e approfondimenti, sempre più anche in ambito digitale. Sono quindi impaziente di lavorare con gli eccellenti colleghi di Bolzano", afferma Runer. (ANSA).