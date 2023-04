Caso Pedri, nuove ricerche sul lago di Santa Giustina

(ANSA) - TRENTO, 27 APR - Lo scorso 25 e 26 marzo si è svolta, lungo le sponde del lago di Santa Giustina, in Trentino, una nuova operazione di ricerca di Sara Pedri, la giovane ginecologa scomparsa da Cles il 4 marzo del 2021. L'attività, coordinata dal Commissariato del governo per la provincia di Trento, è stata organizzata approfittando delle favorevoli condizioni meteo e del livello delle acque del lago, abbassatesi durante la stagione invernale. Gli esiti sono stati negativi.

Per l'operazione - si apprende - è stato impiegato di un cane ricerca cadaveri specializzato del Nucleo cinofili dei carabinieri di Bologna, che ha perlustrato le rive riemerse del bacino, in particolare in località Castellaz, dove affluisce il fiume Noce. Sono inoltre state intensificate le attività svolte dai vigili del fuoco a bordo di gommoni. Il cane per la ricerca di cadaveri è stato ulteriormente utilizzato il primo aprile, nell'ambito di scavi mirati a nord del lago.

Le ricerche, dirette dai carabinieri di Cles, proseguiranno con servizi perlustrativi periodici. (ANSA).