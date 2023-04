Al via la 71/a edizione del Trento Film Festival

(ANSA) - TRENTO, 27 APR - Si apre domani, 28 aprile, la 71/a edizione del Trento Film Festival. L'inaugurazione ufficiale è prevista per le 17, nella Sala grande del Castello del Buonconsiglio, a Trento. Per l'occasione, interverranno i rappresentanti del Festival e delle istituzioni locali, mentre è prevista la partecipazione del sceneggiatore e giornalista Andrea Purgatori, quale ospite speciale.

La giornata inizierà con l'inaugurazione di MontagnaLibri, la rassegna internazionale dell'editoria di montagna (ore 11, in piazza Duomo). Poco distante, sempre alle 11, verranno inaugurate le mostre Cartoline dall'Etiopia e Destinazione…Etiopia, nella corte interna di Palazzo Benvenuti.

Alle 16.00 nell'aula magna dell'istituto Tambosi appuntamento con Passaggi di stato, conversazione sul libro Inverno liquido di Maurizio Dematteis e Michele Nardelli, mentre alla Casa della Sat di via Manci, alle 17.30, si parlerà di Montagna e diabete con Massimo Orrasch, Marco Peruffo e Mattia Tanza.

Alle 18.00 primo appuntamento di Emozioni tra le pagine, al salotto letterario di MontagnaLibri, con la presentazione di L'uomo che guardava la montagna, con l'autore, Massimo Calvi, il direttore di Vita Trentina, Diego Andreatta, e l'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi.

Alle 18.30, Alessandro Franceschini e Rosario Sala presentano la mostra Viaggiatori nel tempo, il tempo nel viaggio; alle 20 spazio alla musica con Green Vibes; alle 21 alla Sala della Filarmonica Viaggio di racconti e canzoni in Etiopia. (ANSA).