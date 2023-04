Primo maggio a Trento, festa e musica a Gardolo

(ANSA) - TRENTO, 26 APR - Pace, lavoro e autonomia. Questi i temi a cui Cgil, Cisl e Uil dedicano quest'anno la Giornata delle lavoratrici e dei lavoratori. Il primo maggio sarà, come ormai tradizione, una giornata di musica, riflessioni e festa e si svolgerà a Gardolo, a Trento, presso il piazzale Groff. Tutta la festa è stata organizzata in collaborazione con il Comitato comunitario associazioni gardolesi.

Si comincia alle 11 con gli interventi dei tre segretari generali Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti e l'esibizione della corale Bella Ciao. Il pomeriggio - comunica una nota del sindacato - sarà dedicato alla musica dal vivo e all'intrattenimento. Ad aprire il pomeriggio musicale saranno giovani artisti e artiste trentine. In serata il palco sarà per Antonio Nola Band e dei Balcan Orchestra. Chiuderà la festa il concerto della Homeless band (foto). Nel pomeriggio saranno presenti gli stand di alcune cooperative sociali. Verranno proposti, inoltre, giochi e tutorial per bambini. Per tutta la durata della festa ci sarà un servizio di ristorazione. (ANSA).