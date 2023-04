Pompiere corre una gara podistica con respiratore e bombole - VIDEO

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - Corre un'intera gara podistica indossando 15 chili di bombole in spalla. Michael Hochkofler si è presentato ieri così a Sarentino, alla prima tappa delle VSS-Dorfläufe, la serie di gare su strada in Alto Adige. Il 41enne ha percorso i 5,8 chilometri in straordinari 37 minuti, trovando addirittura le forze per la volata finale.

In Alto Adige si erano già visti pompieri giocare un'intera partita di calcetto, come anche di hockey, con la divisa completa da intervento più autoprotettore, ovvero l'attrezzatura antincendio con bombole e respiratore: sfide condivise attraverso video diventati virali sui social. (ANSA).