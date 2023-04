Euregio: accordo per collaborazione tra Protezione civile

(ANSA) - TRENTO, 26 APR - La Giunta specializzata dell'Euregio, convocata a Casa Moggioli, a Trento, ha dato parere positivo della all'accordo di collaborazione transfrontaliera tra la Protezione civile dei tre territori, approvando l'intesa che disciplina le condizioni per l'assistenza volontaria in caso di calamità o incidenti gravi.

La collaborazione - si apprende - avverrà su richiesta delle autorità competenti, con l'invio di squadre di soccorso, materiale o informazioni.

È stata inoltre definita l'assistenza volontaria nella previsione e gestione di eventi specifici che possono sfociare in calamità o incidenti gravi, da attuarsi anche mediante lo scambio di dati in tempo reale, la trasmissione di informazioni relative a situazioni di crisi e altre forme di collaborazione.

"Per la prima volta dopo la riforma dello Statuto del Gect viene svolta una Giunta specializzata su una tematica riguardante le competenze che fanno capo all'Euregio. La reciproca collaborazione tra le Protezioni civili della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e la Gestione di crisi e catastrofi del Land Tirolo è già in atto, ma con questo accordo viene definito uno schema di lavoro per coordinare, in sinergia e con tempestività, le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei territori limitrofi in caso di emergenza", ha spiegato il presidente, Maurizio Fugatti.