Bolzano, 'facilitare interventi sugli orsi problematici'

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - La Provincia di Bolzano chiede un iter più veloce e semplice per poter intervenire in caso presenza dei cosiddetti orsi problematici. Lo ha ribadito l'assessore all'agricoltura Arnold Schuler dopo un incontro con i sindaci. "Purtroppo anche in presenza di un parere positivo dell'Ispra non è possibile intervenire, come dimostra la sorprendente decisione del Tar di Trento", ha aggiunto Schuler.

L'assessore ha evidenziato che, in mancanza di nemici naturali, una regolamentazione della presenza del plantigrado è indispensabile.

I sindaci altoatesini hanno espresso solidarietà ai colleghi trentini e hanno chiesto alle autorità di essere informati in tempo reale sulla presenza di orsi e lupi sul loro territorio comunale.

Secondo Guenther Unterthiner, il direttore dell'Ufficio caccia e pesca della Provincia di Bolzano, ogni anno alcuni maschi visitano l'Alto Adige, attualmente sono tre, per poi però fare rientro in Trentino, dove si trovano le femmine. I problemi con l'uomo - ha precisato - riguardano "una precisa linea di discendenza di orsi". (ANSA).