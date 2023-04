Alto Adige: più autonomia per il settore sportivo

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - La Commissione dei sei, la commissione paritetica Stato-Provincia di Bolzano, nella sua prima riunione dopo il suo insediamento, ha approvato una bozza di norma d'attuazione che riguarda lo sport. Come spiega il neo presidente Alessandro Urzì (Fdi), "si prende atto in maniera piena e dovuta della particolarità del territorio altoatesino, con le sue associazioni e organizzazioni di lingua tedesca, garantendo una articolazione del Coni, fatte salve tutte le sue attuali prerogative, che tenga conto della presenza della minoranza linguistica".

La bozza prevede anche l'ipotesi di riconoscimento di Verband Suedtiroler Sportvereine e Ussa come enti di promozione sportiva, "prendendo atto di una situazione di fatto che esistente da tempo", ha aggiunto Urzì. In Commissione dei dodici, che invece riguarda le norme per entrambe le Province autonome di Bolzano e Trento, sono state discusse e votate due bozze sui giudici di pace e sul Pnrr. (ANSA).