Incidente nella notte, auto con 5 giovani contro un camion

(ANSA) - TRENTO, 25 APR - I vigili del fuoco di Dro, con il supporto dei colleghi di Riva del Grada, sono intervenuti la scorsa notte alle 3.57 per un incidente stradale sulla ss45 bis, all'altezza del cavalcavia in località Santa Lucia per un semi frontale tra un autoarticolato ed una vettura con a bordo 5 ragazzi. Il camion, guidato da un uomo di 53 anni rimasto illeso, era diretto alla cooperativa Valli del Sarca per le consegne del mattino mentre i giovani stavano rientrando a casa dopo una serata passata assieme. I feriti hanno tra i 17 ed i 20 anni, il più grave, trasportato in elicottero a Trento, ha 19 anni.

Sul posto anche il personale sanitario per prestare le prime cure ed i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. La strada è stata chiusa per circa un'ora e mezza. (ANSA).