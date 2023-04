25 aprile: corteo e commemorazioni a Trento

(ANSA) - TRENTO, 25 APR - Circa 300 persone, forse più, hanno partecipato al corteo per la festa della Liberazione per le strade di Trento. Tra le autorità presenti il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, l'assessore provinciale Mirko Bisesti ed il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, oltre ad alcuni parlamentari trentini, al commissario del Governo ed ai rappresentanti di Anpi, Arci e Cgil. "Il 25 Aprile è la festa della Repubblica e della Costituzione nata dalla resistenza. È sempre più così, anche se la memoria resta divisa. Una ragione in più per dare al 25 aprile il significato di una Festa Nazionale", ha detto Cossali.

"L'antifascismo non è una gabbia ideologica che restringe gli orizzonti, ma un'aspirazione alla giustizia, alla libertà e alla fratellanza, è pensare se stessi insieme agli altri, a tutti gli altri, stranieri, ebrei, disabili, atei e fedeli di ogni religione. Ecco perché, parafrasando Benedetto Croce, ancora oggi, a cent'anni dall'ascesa al potere del fascismo in Italia, non possiamo non dirci antifascisti", ha detto Ianeselli.

Come consuetudine sono state deposte corone con fascia tricolore alle lapidi di palazzo Thun, sede del Comune, al monumento ai caduti in piazza Portela, all'ex Imi presso la Provincia, in galleria Partigiani e piazza Pasi. Nel pomeriggio, al parco del quartiere delle Albere, ci sarà poi la "Festa della Liberazione", con musica e conferenze. Alla cerimonia alla Portela ha partecipato anche la deputata di FdI, Alessia Ambrosi, secondo la quale è "davvero arrivato ormai il momento di lasciare al passato dell'Italia polemiche, divisioni, orrori, guerre, e guardare al futuro insieme, con fiducia e senza alcuna nostalgia per un tempo definitivamente superato".

(ANSA).