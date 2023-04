25 aprile: Bolzano ricorda la prima vittima del fascismo

(ANSA) - BOLZANO, 25 APR - A Bolzano cerimonia per il 25 aprile in piazza Municipio in ricordo dei caduti.

Successivamente è stata ricordata la prima vittima del fascismo in Alto Adige, il maestro Franz Innerhofer. Una tappa importante, con gli interventi delle autorità - tra cui il sindaco del capoluogo Renzo Caramaschi ed il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher - si è svolta al muro dell'ex lager di via Resia. Nel pomeriggio, sui prati del Talvera, è invece in programma la Festa della Liberazione.

Alla manifestazione ha partecipato anche il deputato e coordinatore di FdI, Alessandro Urzì, il quale dice di aver percepito "sorpresa ed interesse per la mia e nostra partecipazione, come rappresentanti della destra politica. Mi spiace deludere le loro convinzioni: la mia prima partecipazione, come commissario provinciale di Alleanza nazionale, risale nientemeno che al 2006, ossia 17 anni fa", commenta Urzì in una nota. (ANSA).