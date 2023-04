Enorme sasso cade sulla statale della valle Aurina

(ANSA) - BOLZANO, 24 APR - Un enorme sasso è precipitato questa mattino, poco dopo le ore 10, sulla statale della valle Aurina, fortunatamente senza causare vittime. Il sasso delle misure di un'autovettura, è precipitato per alcune centinaia di metri lungo un ripido pendio e, dopo aver attraversato il parcheggio del centro sciistico di Monte Spicco, ha finito la sua corsa sulla vicina strada statale, sulla quale in quel momento non transitava nessuno. Si registrano danni solo a un pilone della cabinovia. Solo qualche giorno fa gli impianti erano ancora in funzione e il parcheggio affollato. L'evento, che poteva avere conseguenze ben più pesanti, fa venire in mente la caduta massi gigantesca del 2014 a Termeno, in Bassa Atesina, quando un antico maso fu risparmiato solo di qualche centimetro.

(ANSA).