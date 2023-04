Camion carico di pane esce di strada a Rablà, un ferito

(ANSA) - BOLZANO, 24 APR - Poco prima delle 3 di notte il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è stato chiamato in supporto ai Vigili del Fuoco di Rablà per il recupero di un camion carico di pane che nell'affrontare una curva era uscito di strada rovesciandosi sul lato sinistro. Il camionista, un trentino di 54 anni, ha subito ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Il camion é stato recuperato con l'autogru del corpo permanente Le operazioni di recupero hanno causato rallentamenti sulla statale della val Venosta. (ANSA).