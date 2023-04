Orsa Jj4: Pichetto, il tavolo tecnico farà le valutazioni

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Sull'elevata presenza di orsi in alcune zone dell'Italia, come in Trentino, e quindi sul loro eventuale trasferimento, "c'è un tavolo tecnico presieduto dal sottosegretario Claudio Barbaro che farà le valutazioni". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a margine della sua visita al Salone del Mobile di Rho a Milano.

Ritornando invece sulla situazione dell'orsa Jj4, che ha ucciso un runner 26enne in Trentino, "c'è una valutazione dell'Ispra - ha ribadito Pichetto - naturalmente era attesa anche prima della sentenza del Tar, quindi aspettiamo il percorso che dovrebbe essere, e lo spero, quello del trasferimento".

Quanto invece alla possibilità di spostare gli orsi in altre Regioni italiane, come la Lombardia, "non è una valutazione che posso fare in questo momento" ha concluso il ministro. (ANSA).