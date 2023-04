Orsa Jj4: Fugatti, 'il problema è reale e rimane'

(ANSA) - BOLZANO, 23 APR - Il problema degli orsi in Trentino "è reale e rimane". Lo ha ribadito all'ANSA il presidente della Provincia di Trento e presidente della Regione Trentino-Alto Adige Maurizio Fugatti in riferimento alla protesta degli animalisti al centro faunistico del Casteller, dove attualmente si trova Jj4.

Per questo motivo - ha proseguito - "invito anche i manifestanti ad attivarsi per trovare spazi alternativi per gli esemplari in eccesso in Trentino".

"Pare - ha concluso Fugatti - che alla manifestazione i trentini fossero gran pochi, mi interessa soprattutto cosa pensano i trentini". (ANSA).