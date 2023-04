Moto contro palo della luce, 17enne muore a Nova Ponente

(ANSA) - BOLZANO, 22 APR - Incidente mortale questa notte a Nova Ponente, dove un motociclista è finito con il suo mezzo contro un palo della luce. L'allarme è stato lanciato alle ore 5 da un passante che transitava nel rione Platzl, non è invece chiaro quando sia avvenuto il tragico sinistro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le Croce bianca con il medico d'urgenza, che però ha solo potuto costatare il decesso del motociclista. La vittima è un diciassettenne che abitava non molto distante dal luogo dell'incidente. Probabilmente si tratta di un'autonoma fuoriuscita stradale, per ragioni sconosciute al momento dato che non vi sono testimoni.