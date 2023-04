Inaugurata la Minnehus, il museo di Walther von der Vogelweide

(ANSA) - BOLZANO, 22 APR - E' dedicata a Walther von der Vogelweide, il cantore del Medioevo, la nuova struttura museale Minnehus, inaugurata questa mattina a Laion. Il poeta, infatti, è uno fra i maggiori compositori e cantori di lingua tedesca di Minnesang, canto d'amor cortese, in epoca medievale.

L'amministrazione comunale di Laion con la Minnehus, Casa dell'amor cortese, in centro paese, ha realizzato un luogo espositivo a lui dedicato. L'idea era emersa dopo un convegno specialistico incentrato su Walther von der Vogelweide tenutosi a Castel Forte nel 2006. Allora l'esperto altoatesino in questo ambito, Georg Mühlberger, aveva sostenuto la tesi che la frazione di Novale, proprio nel comune di Laion sia fra i più probabili luoghi di nascita del poeta di Walther von der Vogelweide. Il divenire dell'idea originale a progetto concreto per un luogo espositivo dedicato al poeta è stato illustrato dal sindaco di Laion, Stefan Leiter, nel suo discorso inaugurale.

"L'idea originale di valorizzare la figura di questo Minnesänger con l'allestimento del percorso espositivo esperenziale si è concretizzata e oggi possiamo compiere un viaggio nelle sue opere e nel suo mondo grazie ad un'interpretazione moderna ed interattiva", così Leiter sottolineando che "la speranza è che la Minnehus contribuisca a mantenere vivo il ricordo di Walther von der Vogelweide nel nostro comune".

L'esposizione della Minnehus illustra la figura di Walther von der Vogelweide nelle sue varie sfaccettature: quale poeta e musicista professionista, come comunicatore politico o in qualità di padre della lirica d'amore, come ha spiegato il curatore dell'esposizione, Christian Rainer. La Minnehus confina con il sentiero tematico "Walther von der Vogelweide". (ANSA).