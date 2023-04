Fugatti,con questi numeri convivenza uomo-orso impossibile

(ANSA) - BOLZANO, 22 APR - "Con questi numeri la convivenza è impossibile", lo ha ribadito il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti in riferimento agli orsi. Il governatore ha evidenziato "l'iter avviato ieri con il ministero dell'ambiente che tramite i suoi canali diplomatici cercherà spazi al di fuori del nostro paese per accogliere i numeri in eccesso, che anche il Tar ora dice di essere rilevante". "Quello che potevamo fare, l'abbiamo fatto", ha sottolineato. (ANSA).