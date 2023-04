Tour of the Alps incorona Tao Geoghegan Hart

(ANSA) - BOLZANO, 21 APR - La gara ciclistica Tour of the Alps si è conclusa oggi con la quinta frazione di 144,5 Km da Cavalese e Brunico. A vincere la corsa a tappe sulle strade dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino è stato Tao Geoghegan Hart che proprio qui, nel 2019, si era affacciato al mondo del grande ciclismo.

In questi 4 anni, Tao Geoghegan Hart ha saputo affermarsi come ciclista ad altissimi livelli, conquistando il Giro d'Italia 2020. Dopo due stagioni complesse e un inizio di stagione positivo, ci è voluto il Tour of the Alps, per ritornare al successo nella classifica finale di una corsa a tappe.

Che il britannico della INEOS Greandiers fosse il più forte, insieme ai suoi compagni, lo si era capito già ad Alpbach, ed era stato ribadito il giorno seguente alla Ritten Arena di Renon. Sono bastati quei due successi per scavare il solco decisivo in classifica generale, perché negli ultimi giorni di corsa nessuno ha avuto la forza e il coraggio di attaccarlo. Non Hugh Carthy (EF Education-Easypost) che ha chiuso al secondo posto in generale con 22" di ritardo, e nemmeno Jack Haig (Bahrain-Victorious), terzo a 28".

Sul traguardo di Brunico la festa inglese è stata completata dal successo di tappa di Simon Carr (EF Education-Easypost) al termine di una fuga, andata in porto per il secondo giorno di fila. Alla seconda vittoria in carriera, Carr si è liberato dei compagni di fuga sulla salita di Riomolino, giungendo al traguardo con 53" di vantaggio sul compagno di squadra Georg Steinhauser e su Matteo Fabbro (Bora-hansroghe).

Come negli anni passati e come in tutti e cinque i giorni di gara, il Tour of the Alps ha confermato ancora una volta la sua formula spettacolare. Tappe brevi e intense, decise sempre sul filo, così come una classifica generale che ha visto i primi otto racchiusi in meno di un minuto.