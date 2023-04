Questore chiude per la seconda volta il Bar Bitti a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 21 APR - Il Questore di Bolzano ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza d'esercizio del "Bar Biti" in via Garibaldi a Bolzano.

Il provvedimento, che si sussegue a breve distanza temporale dalla precedente sospensione di 10 giorni dell'8 febbraio, è stato nuovamente adottato dopo il sequestro del 13 aprile scorso, all'interno dei servizi igienici del locale, di 17.68 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di 96.75 grammi di hashish, occultati in un manufatto in legno laccato che copriva le tubazioni idrauliche.

Nel bar, peraltro, il 17 marzo è avvenuta una nuova aggressione ai danni degli operatori della Polizia di Stato, i quali all'atto di un controllo avevano rinvenuto dietro una fioriera all'esterno del locale e sulla persona di un avventore della sostanza stupefacente. La sospensione della licenza si è resa, pertanto, necessaria per sottrarre temporaneamente tale punto di ritrovo agli abituali frequentatori e per evitare che si possano ripetere episodi analoghi, in grado di turbare l'ordine pubblico, la sicurezza e la salute dei cittadini, informa la Questura. (ANSA).