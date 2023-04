Orsa Jj4: slitta il vertice Provincia Bolzano - sindaci

(ANSA) - BOLZANO, 21 APR - Slitta a mercoledì prossimo l'incontro della Provincia di Bolzano con i sindaci altoatesini per fare il punto sulla questione dei grandi predatori.

L'assessore Arnold Schuler oggi è infatti a Roma per partecipare al tavolo tecnico sull'emergenza orsi in Trentino, convocato dal ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto. Saranno presenti - oltre ai rappresentanti delle due giunte - anche il sottosegretario Claudio Barbaro, il presidente del Consiglio per le autonomie locali, Paride Gianmoena, in rappresentanza dei Comuni trentini, oltre ai rappresentanti di Ispra e di altri organi dello Stato. (ANSA).