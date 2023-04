Orsa Jj4: Oipa, subito le dimissioni di Fugatti

(ANSA) - TRENTO, 21 APR - "Dimissioni di Fugatti subito", "Fugatti il problema sei tu e non gli orsi", "MJ5: sarà abbattuto per un pugno di voti. Politiche di bassa lega". Questi sono alcuni degli striscioni che l'Oipa di Trento ha portato davanti al Palazzo della Provincia, in piazza Dante, dove ha organizzato un sit-in di protesta contro la decisione di abbattere gli orsi Jj4 e Mj5.

"Non è abbattendo o imprigionando gli orsi che risolviamo i problemi, men che meno promettendo di spostarne 50-70 esemplari", ha detto Ornella Dorigatti, delegata Oipa Trento, che ha parlato accanto a Marco Ianes. "Non siamo animalisti da salotto", hanno precisato di fronte al dibattito pubblico che si è aperto in queste settimane.

Oipa Trento ha illustrato anche la bozza di proposta di legge per l'aggiornamento della gestione della fauna selvatica in Trentino, con un piano da 33 milioni di euro. "Una proposta che porteremo alla politica e al Consiglio provinciale tra oggi e domani", ha aggiunto Ianes. Nella proposta, vengono chiesti percorsi informativi per residenti e turisti, percorsi formativi nelle scuole e la creazione di un santuario per animali. Ma anche la sostituzione dei bidoni organici nelle valli dove ci sono lupi e orsi, l'allargamento degli areali di presenza della fauna selvatica con micro-corridoi faunistici per l'attraversamento da un areale all'altro, un progetto di monitoraggio per la popolazione orsina, un processo di adeguamento strutturale delle attività economiche e l'istituzione di un tavolo tecnico ambientale. (ANSA).