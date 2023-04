Birra Forst, 'totalmente estranei a inchiesta Consequence'

(ANSA) - BOLZANO, 21 APR - Birra Forst si dichiara "totalmente estranee ai fatti contestati" in merito all'inchiesta 'Consequence' su una presunta maxifrode fiscale.

"Questa mattina - afferma all'ANSA il legale avv. Carlo Bertacchi - la mia assistita Margherita Fuchs ha appreso dalla lettura della rassegna stampa, prima ancora che dalla notifica dell'avviso di garanzia da parte delle forze dell'ordine, del coinvolgimento della sua persona, quale presidente del cda di Birra Forst spa in una complessa indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Reggio Emilia, indagine coinvolgente decine di imprese sul territorio nazionale e denominata dagli inquirenti 'Consequence'. Su mandato della mia assistita tengo sin d'ora a precisare che Ella, come anche Birra Forst spa, che già nella prospettazione accusatoria risulta soltanto marginalmente coinvolta nell'inchiesta, si dichiarano totalmente estranee ai fatti contestati".

Birra Forst spa "afferma con fermezza di non aver annotato in contabilità alcuna fattura che non fosse corrispondente ad una effettiva fornitura di beni e collaborerà con gli inquirenti per rappresentare la propria totale estraneità, potendo dimostrare di aver operato sempre in maniera corretta e trasparente verso l'erario", conclude Bertacchi. (ANSA).