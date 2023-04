Trento film festival, in programma 130 film e 130 eventi

(ANSA) - TRENTO, 20 APR - "Il Trento film festival ha un programma con 130 film, 130 eventi e più di una cinquantina di eventi dedicati esclusivamente alle famiglie, alle scuole e ai più piccoli". Lo ha spiegato, in conferenza stampa, la direttrice del Trento film festival, Luana Bisesti.

"Il 'T4Future' quest'anno troverà spazio in piazza Fiera.

Questa è una novità della 71/a edizione. Montagna libri' si sposta invece in piazza Duomo", ha detto Bisesti.

Sono tre i temi fondamentali dell'edizione di quest'anno: sostenibilità, alpinismo (saranno presenti 25 alpinisti), e essere genitori e alpinisti. Oltre a questi, "un altro tema portante è quello della nuova montagna", ha spiegato la direttrice.

"Lo spazio dedicato alla convivialità quest'anno si rinnova con una nuova formula, Baita festival, e sarà in piazza Cesare Battisti. Animeremo quella piazza insieme ad altri partner, grazie all'impegno della Pro loco del centro storico di Trento.

Questo sarà anche uno spazio dove tutte le sere alle 19 andrà in onda la rubrica quotidiana, Un'ora per acclimatarsi, dove le associazioni dei giovani del territorio che si occupano di cambiamenti climatici affronteranno delle tematiche su questi temi", ha concluso Bisesti.

Tra le pellicole, alcune riguardano anche il Trentino, come Rispet, girato in Val di Cembra da Cecilia Bozza Wolf. Il Trento film festival assegnerà 16 riconoscimenti speciali e due premi del pubblico: Miglior film di alpinismo e Miglior Lungometraggio. (ANSA).