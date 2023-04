Sanità digitale e Ai, iniziato progetto sperimentale in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 20 APR - Al via il progetto "Sanità digitale e intelligenza artificiale: strumenti per avvicinare il servizio sanitario ai cittadini e per lo sviluppo del sistema provinciale". L'iniziativa, finanziata lo scorso dicembre dalla Giunta provinciale di Trento con 817.000 euro, intende convalidare nuove modalità organizzative per la sanità, ad iniziare dall'impiego dell'intelligenza artificiale (Ai), e contribuire all'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche a supporto degli operatori nella pratica clinica.

"Le nuove tecnologie e il digitale rappresentano delle leve di fondamentale importanza per dare slancio ad un sistema sanitario che, il Covid ce lo ha ricordato, ha bisogno di evolversi e dotarsi di nuovi modelli organizzativi e di professionalità che accolgano l'innovazione", ha spiegato l'assessore Stefania Segnana.

Avviato a gennaio di quest'anno, il progetto, in collaborazione con Fbk, ha una durata di 24 mesi e si concluderà nel dicembre del 2024. Gli ambiti di sperimentazione specialistica coinvolti - informa una nota - sono diversi: si spazia dalla cura e monitoraggio da remoto di pazienti cardiopatici cronici, allo screening per la diagnosi precoce delle problematiche dell'occhio nel contesto dell'oculistica, da diabetologia e pediatria, fino alla prevenzione, per favorire l'adozione di corretti stili di vita, e il benessere fisico e psicologico delle donne in gravidanza e delle loro famiglie.

Secondo l'assessore Achille Spinelli, "con questo progetto il Trentino si conferma laboratorio di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative che portano a soluzioni intelligenti per il benessere dei cittadini". (ANSA).