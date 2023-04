Ponte Twenty a Bolzano riaprirà entro fine maggio

(ANSA) - BOLZANO, 20 APR - Si sono incontrati in Comune a Bolzano i tecnici comunali e quelli del gruppo Podini per stabilire l'iter per la rimessa in asse del ponte pedociclabile del centro commerciale Twenty, che la scorsa settimana è stato urtato e spostato da una ruspa che transitava su un rimorchio lungo l'Arginale.

I lavori al ponte inizieranno prossimamente. In questo modo, entro il 20 maggio, o al più tardi entro fine maggio il ponte sarà di nuovo aperto e transitabile da pedoni e biciclette.

Forse non tutto il ponte ma sicuramente almeno un corridoio, in modo da permettere di nuovo il passaggio da un lato all'altro della città, precisa il gruppo. Seguiranno poi i lavori di rifinitura, che si concluderanno nel giro di qualche settimana.

(ANSA).