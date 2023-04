Hockey ghiaccio: domani a Bolzano la finalissima mitteleuropea

(ANSA) - BOLZANO, 20 APR - Domani Hockey Club Bolzano ed Ec Red Bull Salzburg si giocheranno alla Sparkasse Arena di Bolzano il titolo della Ice Hockey League, il campionato mitteleuropeo a cui partecipano squadra da Austria, Slovenia, Ungheria e, appunto, Italia. E' la terza volta che le due compagini incrociano le stecche nella finalissima: i Foxes di Bolzano hanno vinto i due precedenti, nel 2014 e nel 2018, giunti entrambi alla gara decisiva, in quei casi giocata a Salisburgo.

Le due squadre hanno dominato la regular season, chiudendo rispettivamente al primo e al secondo posto. Quella di domani sarà in ogni caso una gara storica per il capoluogo altoatesino: i biglietti sono stati polverizzati ieri in appena due ore e la Sparkasse Arena sarà quindi sold out. Per i molti tifosi rimasti senza biglietti la partita di domani sarà trasmessa in diretta su Vb33, anche in streaming. Contestualmente sarà organizzato anche un public viewing sul maxischermo dell'H1 Eventspace della Fiera di Bolzano. (ANSA).