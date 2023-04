Gennai nominata presidente del consorzio trentino Consolida

(ANSA) - TRENTO, 20 APR - Passaggio del testimone in continuità per Consolida, il consorzio delle cooperative sociali del Trentino: Francesca Gennai, già vicepresidente, succede alla presidente Serenella Cipriani. Volto noto della cooperazione sociale, Gennaio è presidente della cooperativa sociale La Coccinella, vicepresidente della Fondazione Franco Demarchi e docente a contratto di Sociologia dell'organizzazione all'Università̀ degli studi di Verona. È inoltre membro del consiglio di amministrazione di Cgm e del direttivo dell'associazione Donne in cooperazione.

Nel suo intervento di insediamento, la nuova presidente ha assicurato che si adopererà per favorire la partecipazione dei soci alle scelte del consorzio, ha annunciato la convocazione di una assemblea di mandato e a settembre degli stati generali del welfare. Tra i primi problemi che si troverà ad affrontare, vi è la carenza di alcune figure professionali, il tema delle risorse umane e gli appalti e affidamenti.

Consolida è la più estesa rete trentina di organizzazioni che si rivolgono alla comunità offrendo servizi educativi e ricreativi, di cura e di assistenza e creando opportunità di lavoro per le persone deboli o in condizione di svantaggio.

Aderiscono 51 cooperative sociali, 27 di tipo A (che offrono servizi socio-assistenziali ed educativi), 17 di tipo B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate), tre cooperative miste e due sovventori (Promocoop e Cooperfidi).

Il valore della produzione ammonta a 6,7 milioni di euro (-12% rispetto all'anno precedente). Il patrimonio netto è pari a 2,1 milioni, con una ricapitalizzazione di 103.000 euro da parte delle coop associate. Il bilancio chiude con un utile di 11mila euro. Il consorzio impiega 60 dipendenti, di cui 47 lavoratori socialmente utili, 13 impegnati nei servizi consortili.