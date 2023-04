Dreier Landtag, si discuterà anche di grandi predatori

(ANSA) - BOLZANO, 20 APR - La questione dei grandi predatori è entrata anche nel dibattito tra i componenti della Commissione interregionale del "Dreier Landtag", riunita questa mattina a Trento. Tra gli altri argomenti affrontati, la gestione transfrontaliera del traffico, il coordinamento tra le strutture di protezione civile dei tre territori, le politiche per i giovani, la cultura e la conoscenza della storia locale. La commissione interregionale, incaricata di preparare la prossima seduta congiunta dei consigli provinciali di Bolzano e di Trento e della Dieta del Tirolo, si è riunita per stilare l'ordine del giorno dell'incontro del 14 e 15 giugno a Riva del Garda.

La seduta è iniziata con la relazione da parte del presidente del Gect, Maurizio Fugatti, sullo stato di attuazione delle delibere approvate nella seduta congiunta di Alpbach del 2021.

Fugatti ha ricordato che il motto che accompagna il biennio di presidenza trentino è "L'Euregio è giovane", concretizzatosi in diverse iniziative per le scuole, campi estivi, festival e uno studio dedicato al mondo giovanile. Tra l'altro, in campo culturale, ha citato l'apertura dello spazio dedicato ad Andreas Hofer a Mantova ed il disegno di un percorso hoferiano sui tre territori dell'Euregio, nonché la messa in rete dei musei e la proposta di realizzazione di una piattaforma digitale della storia, per mettere in evidenza elementi comuni e differenti dei tre territori.

Il 26 aprile prossimo, ha informato ancora Fugatti, si terrà a Trento la prima giunta specializzata dell'Euregio, con la firma di una bozza di accordo di collaborazione nel settore della protezione civile; si intende promuovere anche una giunta specializzata sulla salute.

La commissione ha poi esaminato le proposte di mozione arrivate dai componenti delle tre assemblee: ne sono state ammesse ventuno. (ANSA).