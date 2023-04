Al via esercitazione della Croce rossa nazionale a Trento

(ANSA) - TRENTO, 20 APR - Quattrocento volontari e dipendenti della Croce rossa italiana saranno impegnati in un'esercitazione nell'area di San Vicenzo, a Trento, tra venerdì 21 e lunedì 24 aprile.

"Si vivrà per qualche giorno in una struttura che risponde a quello che la Croce rossa fa normalmente in caso di calamità", ha spiegato Ignazio Schintu, direttore operazioni, emergenze e soccorsi della Croce rossa, nel corso della presentazione dell'esercitazione.

"Tutto inizierà domani, venerdì 21 aprile, con il montaggio delle strutture. Sabato mattina, alla Campana dei caduti di Rovereto, verrà issata la bandiera della Croce rossa", ha detto Alessandro Brunialti, presidente del Comitato provinciale della Croce rossa italiana.

Per l'occasione ci sarà la prima uscita di Rosario Valastro, nuovo presidente della Croce rossa italiana. A fare visita alle esercitazioni anche tre colleghi dall'Ucraina, che hanno chiesto di poter visitare anche i loro connazionali con patologie psichiatriche ospitati a Levico Terme.

Al Grand Hotel di Trento ci saranno alcune tavole rotonde sul "Ruolo del personale sanitario all'interno delle associazioni di volontariato" (sabato 22 aprile alle 15); "Da Lampedusa 2013 a Cutro 2023: dieci anni di impegno per dare un'identità ai migranti dispersi e supportare le loro famiglie" (domenica 23 aprile, dalle 10); e "L'impegno del volontariato nelle attività della protezione civile: visione sul futuro tra leggi e regionalizzazioni" (lunedì 24 aprile dalle 16). (ANSA).