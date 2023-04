Orsa Jj4: Ordine veterinari Trento,nessun confronto su eutanasia

(ANSA) - TRENTO, 19 APR - L'Ordine dei veterinari della provincia di Trento interviene sul possibile abbattimento dell'orsa Jj4, sollecitando i professionisti iscritti all'albo a "non assumere alcuna iniziativa che possa provocare la morte del soggetto per eutanasia".

L'Ordine, in una nota, precisa che "non vi è stato alcun confronto né con il presidente dell'Ordine, né con altri professionisti veterinari delegati in materia, e pertanto non può esserci stata alcuna condivisione sul parere espresso dal governatore".

In particolare, l'Ordine rileva che "lo stato di salute dell'esemplare Jj4 non giustifica l'intervento eutanasico di urgenza", ma è richiesta "un'analisi complessiva della gestione dei plantigradi presentiste territorio provinciale". Inoltre, riporta l'Ordine, "non si rilevano al momento pericoli verso la popolazione". (ANSA).