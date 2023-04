Orsa Jj4: Consiglio regionale ricorda Andrea Papi

(ANSA) - BOLZANO, 19 APR - Il consiglio regionale del Trentino Alto Adige, riunito a Bolzano, ha ricordato Andrea Papi, il giovane runner ucciso dall'orsa Jj4. Come ha detto il presidente Josef Noggler, "siamo rimasti tutti turbati dalla notizia che un giovane concittadino, Andrea Papi di Caldés, ha trovato una morte così brutale, una morte che ci colpisce e ci preoccupa".

"Andrea Papi, 26 anni, appassionato di sport, è stato attaccato e ucciso da un orso mentre stava percorrendo i sentieri nell'ambiente che frequentava abitualmente", ha proseguito Neggler. "Sappiamo tutti che questa morte non va considerata come uno degli incidenti di montagna che purtroppo nella nostra regione sono fin troppo frequenti. Questo decesso getta un'ombra su una valle, sulla provincia, sull'intera regione. Anche sulla politica. Parleremo ancora a lungo di come sia potuto accadere e se sarebbe stato possibile evitarlo. E il nostro pensiero andrà sempre ad Andrea Papi. Oggi, però, vogliamo fermarci per un momento di raccoglimento e per esprimere il nostro cordoglio alla famiglia e alla comunità del paese di Andrea Papi, a cui è stato tragicamente strappato", ha concluso Noggler. (ANSA).