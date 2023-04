Orsa Jj4: albergatori Alto Adige, 'urge intervento sugli orsi'

(ANSA) - BOLZANO, 19 APR - L'ampio dibattito mediatico sulla presenza dell'orso in Trentino, dopo i fatti di Caldes, preoccupa anche gli albergatori altoatesini. "È un dato di fatto - dice all'ANSA Manfred Pinzger, presidente dell'Unione albergatori e pubblici esercenti - che il territorio trentino non è sufficiente per circa 150 orsi, e quindi è urgente prendere provvedimenti". Pinzger sottolinea, inoltre, che l'Alto Adige confina con il Trentino e soprattutto dalla val di Non possono arrivare anche da noi, come si dimostrano casi isolati".

Secondo il presidente degli albergatori altoatesini, "urge un intervento sugli orsi e lupi prima che si verifichino altri attacchi". (ANSA).