Carolina Kostner, onorata di avere un aereo Ita con il mio nome

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "È un onore davvero grande avere il mio nome sull'aereo di Ita Airways, sono felicissima e commossa: quando vedremo la scia che lascerà l'aereo in cielo sembrerà come la scia che lascio io, con le lamine dei pattini, sul ghiaccio. E spero che possa portare in giro per il mondo tante persone a coltivare i loro sogni, sia per il lavoro che per le vacanze". Lo ha detto questa mattina a Fiumicino, durante l' evento "Novità in Volo" di Ita Airways, la campionessa di pattinaggio su ghiaccio, Carolina Kostner, alla quale è stato intitolato l'Airbus A320neo della compagnia aerea. (ANSA).